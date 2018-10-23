Roma CSKA maçı öncesi korkunç metro kazası - VİDEO

Şampiyonlar Ligi G grubu 3. maçında oynanacak Roma - CSKA Moskova maçı öncesi Roma'da adeta facia yaşandı.

YÜRÜYEN MERDİCEN ÇÖKTÜ

Taraftarlar, karşılaşmanın oynanacağı stada doğru yol alırken, bir anda yürüyen merdiven çöktü. Olayın şokunu atlatamayan taraftarlar ezilmekten kurtulamazken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Roma'da korkunç yürüyen merdiven kazası - VİDEO

20 YARALI VAR

İtalyan yetkililer, ilk açıklamalarında 20 taraftarın yaralandığını ve ambulanslarla hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

Bir kişinin durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı belirtilirken, yaralanan taraftarların tamamının CSKA Moskova taraftarı olduğu belirtildi.

Metro istasyonu, kazanın ardından kapatıldı.