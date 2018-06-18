Roma Di Francesco'nun sözleşmesini uzattı

Serie A takımlarından Roma, teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun sözleşmesini 2019-2020 sezonu sonuna kadar uzattı.

ROMA'YI YARI FİNALE TAŞIDI

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon Serie A'da 3. sıraya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise yarı finale yükselmesinde rehberlik eden Di Francesco, kulübe yönelik taahhüdünü 30 Haziran 2020'ye kadar uzatan sözleşmeye imza attı." denildi.

BANA DUYULAN GÜVEN GURULANDIRIYOR

Başkent ekibinde görevine devam ettiği için çok mutlu olduğunu belirten 48 yaşındaki İtalyan teknik adam, "Başkan ve yöneticilerin bana duyduğu güven beni çok gururlandırıyor. Onların güveninin karşılığını geçenkinden daha da heyecan verici bir sezonla vermeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.