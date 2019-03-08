Roma Hagi'yle görüşüyor

Porto'ya 3-1 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Roma'da teknik direktör Di Francesco'nun görevine son verilmişti.
GSP Romania, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan ekibinin yeni teknik direktörünün Hagi olacağını iddia etti.
YAKIN İLİŞKİLERİ VAR
Haberde Hagi'nin Roma genç takım koordinatörü Bruno Conti ve Roma başkanı ile yakın ilişkileri olduğu da yazıldı.
Öte yandan Roma ekibi tarafından izlenen Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin de yaz döneminde İtalyan ekibine transfer olabileceği öğrenildi.