Roma kazandı finale Liverpool çıktı

Aziz Yıldırım: Bu yıl Nutuk'u 3 defa okudum

Şenol Güneş: Konuşacak bir şey yok

Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da önem kazandı. Bu sene değişen formatla lig ikincisini ön eleme turlarında daha kolay rakipler bekliyor.

Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay

Celta Vigo forması giyen milli futbolcu Emre Mor, bir kez daha kadro dışı bırakıldı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Bodrum'a kısa süreliğine kafa dinlemeye giden Şenol Güneş'i arayıp, "Moralini sakın bozma, daha kazanacağımız çok kupa var." dedi.

TFF'den tazminat olarak 13 milyon TL isteyen Fatih Terim, mahkemeye verdiği dilekçede bu miktarın adil ve ölçülü olduğunu belirtti.

Medipol Başakşehir’in Osmanlıspor ile oynadığı maçta sakatlanan ve tedavisine devam edilen Arda Turan, bugünkü antrenmanda yer almadı.

1 Süper Lig ikincisi için Devler Ligi artık daha kolay Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk kadar Şampiyonlar Ligi'ne katılmak da önem kazandı. Bu sene değişen formatla lig ikincisini ön eleme turlarında daha kolay rakipler bekliyor.

2 Derbiye çıkmama kararı alan Beşiktaş'ın alacağı cezalar Fenerbahçe maçına çıkmama kararı alan Beşiktaş, bu sezon Türkiye Kupası'ndan men edilecek. Siyah-beyazlı takım, gelecek sezon da kupada yer almayacak ve bu sezonki kupa gelirlerinden mahrum kalacak.

3 Beşiktaş'ın maçtan çekilme kararında Şenol Güneş etkisi Teknik Direktör Şenol Güneş, Fenerbahçe maçına çıkıp çıkmayacakları konusunda son kararı yönetime paslasa da net tavır koydu: "Beni assalar dahi kimse oraya götürümez" Yönetim Güneş'i dinledi.

4 Barcelona'ya veda eden İniesta'nın gözyaşları Bir basın toplantısı düzenleyen Barcelona'nın yıldız futbolcusu İniesta, sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladı.

5 Almanlar, Cüneyt Çakır'ı eleştirdi Real Madrid'in Bayern Münih'i eleyerek finale çıktığı maçta Cüneyt Çakır'ın Alman ekibinin net penaltısını vermemesi, dış basında büyük yankı uyandırdı.

6 Beşiktaş Yıldırım Demirören'i kulüpten ihraç ediyor Beşiktaş Divan Kurulu üyeleri, Yıldırım Demirören dahil 6 kişinin üyeliklerinin düşürülmesi için dilekçe verdi.

7 Şenol Güneş Bodrum'da Fenerbahçe maçına çıkmayacağını açıklayan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son yaşanan olayların ardından kafa dinlemek için Bodrum'a gitti.

8 Son 3 hafta kala Süper Lig'de puan durumu Süper Lig'in son 3 haftasına girilirken Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerek liderliğini sürdürdü. İşte 31. hafta sonunda oluşan puan durumu ve kalan maçlar.

9 Galatasaray evinde Beşiktaş'ı yendi Galatasaray, bir kırmızı kart bir penaltı ve 2 golün olduğu derbide Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti ve liderliği bırakmadı.