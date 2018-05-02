Roma kazandı finale Liverpool çıktı

Yarı final ilk maçını evinde 5-2 kazanan İngiliz ekibi, rövanşta 4-2 kaybetti. Liverpool, ilk maçta bulduğu farklı skorun verdiği avantajla Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi.
İLK YARIDA GOL DÜELLOSU
Maça iki takım da istekli başlarken, ilk gol misafir takımdan geldi. 9. dakika gol perdesini açan Sadio Mane, takımını 1-0 öne geçirdi.
Ataklarını kesmeyen Roma, 15. dakikadaki Milner'ın kendi kalesine attığı golle skoru eşitledi.
İki takım da açık ve güzel futboluna devam ederken, ilk yarıda bir gol daha oldu. 25. dakikada Georginio Wijnaldum, Liverpool'u bir kez daha öne geçirdi.
ROMA KAZANDI AMA YETMEDİ
52. dakikada Edin Dzeko Roma adına skoru eşitledi.. 2-2. Pes etmeden hücum yapan iki takım, futbolseverlere muhteşem bir gece izletti.
İkinci yarının son dakikalarına gelindiğinde gol sesi kesildi zannedilirken, sahneye çıkan Radja Nainggolan, 86. dakikada Roma'yı öne geçirdi.
Mucizeler beklenirken gelen penaltı kararı son 1 dakikayı yürekler ağızda izletti.
90+3'de kazanılan penaltıyı Radja Nainggolan gole çevirdi ve skor 4-2 oldu.
Gol düellosunu Roma 4-2 kazanmasına rağmen, ilk maçı 5-2 kazanan Liverpool finalde Real Madrid'i rakibi oldu.