Roma, Mert Çetin’i Verona’ya kiraladı

Roma’nın 3 milyon euro bonservis bedeliyle sezon başında Gençlerbirliği’nden kadrosuna kattığı Mert Çetin’in yeni adresi belli oldu.

Roma genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla birlikte Verona’ya kiraladı.

5 sezon toplamda 5 kez Roma formasını giyen Mert Çetin bu karşılaşmaların sadece 1’inde ilk 11’de şans bulabildi.

Verona’nın Mert Çetin için 3.5 milyon euro satın alma opsiyonuna sahip olduğu belirtildi.

Roma ayrıca bir başka oyuncusu Mirko Antonucci’yi Portekiz 1. Lig ekibi Vitoria Setubal’e kiraladı.