Roma Ozan Kabak'ı istiyor

Avrupa transfer piyasasında en çok konuşulan isimlerden biri olan Galatasaraylı Ozan Kabak için İtalya'dan çok ciddi bir haber geldi.

Verdiği transfer haberleriyle ün yapan İtalyan spor spikeri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Roma ve Ozan'ın temsilcileri bugün masaya oturuyor.

SERBEST KALMA MADDESİ KULLANILACAK

Toplantıdan anlaşma çıkması halinde Roma ekibi, Ozan'ın 7.5 milyon euro olan serbest kalma maddesini kullanacağı belirtildi.

Terim'in Ozan'ı haziran ayına kadar takımda tutmak istediğini belirten İtalyan spiker, genç oyuncunun kalmak istemesi durumunda transferi yaz dönemine bırakabileceğini iddia etti.