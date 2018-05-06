Roma, Talisca için teklif yaptı

Beşiktaş'ın Benfica'dan iki sezonluğuna kiraladığı Anderson Talisca, siyah-beyazlılarda ortaya koyduğu etkili performansla Avrupa'nın dev takımlarının takibinde.

ROMA, TALİSCA İÇİN DEVREDE

Talisca'nın Beşiktaş dönemi sezon sonunda sona erebilir. Brezilyalı futbolcu için Serie A ekibi Roma’nın ısrarı sürüyor. Beşiktaş'ın Talisca ile yola devam etmesi için oyuncunun sözleşmesinde yazan 21 milyon euroluk opsiyonu ödemesi gerekiyor.

A’Bola’ nın haberine göre, Roma Futbol Direktörü Monchi ve yardımcısı Federico Balzaretti, Portekiz’e giderek Benfica’yla Talisca için görüşmelere başladı. Benfica, Talisca için Roma’yla yapılan ilk temasta kapıyı 30 milyon eurodan açtı ve pazarlıklar başladı.

Siyah-beyazlı ekip Talisca'nın sözleşmesinde yer alan 21 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanamazsa, İtalyan ekibi transferi bitirecek.

Talisca, Beşiktaş formasıyla görev yaptığı iki sezonda 77 maça çıkıp 36 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.