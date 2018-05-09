Roma Talisca'yı transfer ediyor

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde daha üst seviyelere çıkmak isteyen Roma'nın hedefi Anderson Talisca.

İngiltere'nin Mirror gazetesi, İtalyan ekibinin Brezilyalı yıldız için Benfica'ya 30 milyon euro önerdiğini yazdı.

BEŞİKTAŞ İŞİ ÇOK ZOR

Resmi görüşmelerde önemli bir aşama kaydeden İtalyanlar, Beşiktaş sezon sonu satın alma opsiyonunu kullanmazsa Talisca’yı transfer edecek. Siyah-beyazlıların satın alma opsiyonu ise 21 milyon euro.

Ancak şampiyonluk şansını mucizelere bırakan ve Devler Ligi yarışında ise önünde iki rakibi bulunan Beşiktaş’ın bu parayı verecek durumu yok.

DEVLER LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYOR

Talisca'nın gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takıma gitmek istemesi, Brezilyalı yıldızın kalma ihtimalini de zayıflatıyor.