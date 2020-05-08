Roma taraftarı isyan etti: Ligi durdurun

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ve liglerini erteleyen ilk Avrupa ülkesi olan Çizme'de hükümetle futbol otoriteleri arasındaki görüşmeler sürerken, seyircisiz bir şekilde yeniden başlatılmak istenen sezona karşı sesler de yükselmeye başladı.

Roma takımı taraftarları, ülkenin içinde bulunduğu koşullarda futbolun yeniden başlamasını istemiyor. Tesislerin önüne ve kentin çeşitli bölgelerine pankartlar asan sarı-kırmızılı taraftarlar, henüz akıbeti belli olmayan Serie A sezonuyla ilgili 'Ligi durdurun' şeklinde mesajlarla yetkililere seslendi.

''SİZİN İÇİN SAĞLIK, PARADAN DAHA AZ ÖNEMLİ''

Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de forma giydiği takım, tesislerinde çalışmalara başlarken tesislerin dışında da hareketlilik yaşandı.

Roma taraftarlarının astıkları pankartlarda, "Bu durumdaki bir ülkede ligin tekrar başlatılmasına karşıyız", "Bizim için sezon burada birmiştir", "Sizin için sağlık paradan daha az önemli, ülkede olağanüstü durum var, lig durdurulmalı" şeklindeki ifadeler dikkat çekti.