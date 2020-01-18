Roma Shaqiri'den vazgeçmiyor

Zaniolo'yu sezon sonuna kadar kullanamayacak olan Roma'nın yeni bir transfer peşinde olduğu öne sürüldü.

SkySport İtalia'nın haberinde Roma'nın Liverpool'dan Xherdan Shaqiri'yi istediği yazıldı. Spinazzola - Politano takasının gerçekleşmemesinin ardından yaz transfer dönemi bitmeden bir transfer yapmak isteyen Roma elini çabuk tutmak istiyor.

ROMA, ÖNCE SHAQİRİ'YE TEKLİF YAPMIŞ

Söylentilere göre Shaqiri için Liverpool'a teklifini yapan Roma beklemeye başladı. Yine bir başka iddiaya göre Spinazzola - Politano takas ihtimali olmadan önce Shaqiri Liverpool'dan istenmiş ancak bu teklif kabul görmemişti.

Roma'nın bu kez Liverpool'a fiyat yükselterek teklif yapacağı konuşuluyor.. 28 yaşındaki Xherdan Shaqiri, 1 sezon İtalya'da Inter forması giymiş ve çıktığı 20 maçta 3 gol 2 asist yapmıştı.

Shaqiri Liverpool'dan önce kariyerinde Stoke City, Bayern Münih ve Basel formaları giymişti.