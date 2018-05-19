Roma'da dev düello

Sezonun prestijli turnuvalarından ATP Roma Masters'ın yarı finali, erkekler tenisinin iki önemli isminin düellosuna sahne olacak. Dünya 2 numarası Rafael Nadal, eski 1 numaralardan Novak Djokovic ile karşı karşıya gelecek.

İtalya'nın başkentinde düzenlenen toprak kort turnuvasının çeyrek finalinde Kei Nishikori ile karşılaşan Djokovic, rakibini 2-6, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenerek bu sezon ilk kez bir turnuvada yarı finale yükseldi.

Sırp raket böylece, çeyrek finalde Fabio Fognini'yi 4-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle mağlup eden Rafael Nadal'ın yarı finaldeki rakibi oldu. İki tenisçi arasındaki yarı final maçı cumartesi günü TSİ 15.30'da oynanacak.

Tek kadınlarda ise Maria Sharapova, son Roland Garros şampiyonu Jelena Ostapenko'yu 6-7, 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek yarı finalist oldu.

Bu sezon katıldığı turnuvalar arasında en iyi derecesine ulaşan Sharapova, Caroline Garcia'yı 6-2 ve 6-3'lük setlerle 2-0 yenen dünya 1 numarası Simona Halep ile yarı finalde karşılaşacak.