Romalı taraftarlar başkanı istifaya çağırdı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Roma'da alınan kötü sonuçlar sonrası başkan James Palotta, taraftarlar tarafından istifaya davet edildi.

Sezona istediği gibi başlayamayan Roma, son olarak Pazar günü oynanan Bologna deplasmanından 2-0 mağlup ayrılmıştı. Oynadığı son 5 maçtan galibiyet alamayan başkent ekibinde fatura başkana çıktı.

DEFOL PALOTTA

Sezon başında Alisson, Nainggolan ve Strootman'ın da gönderilişi, bu isyanda etkili olduğu belirtiliyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Romalı taraftarlar, bir köprünün üzerine "Defol Palotta!" yazılı pankart astı.