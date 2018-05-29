Roman Neustadter: Galatasaraylılarla şakalaşıyorum

Fenerbahçeli futbolcu Roman Neustadter, Rus basınına röportaj verdi.

Bu sezon sarı lacivertli takımla ilgili genel bir değerlendirme yapan Rus futbolcu, Türkiye'deki taraftarların çok tutkulu olduğunu açıkladı. Neustadter, dışarıda Galatasaraylı taraftarlarla da şakalaştığını ve kimsenin kendisine saldırmadığını söyledi.

HİÇBİR SALDIRI OLMUYOR

Rus futbolcu öte yandan Türkiye'deki yaşantısıyla ilgili de konuştu. Sık sık metro ile yolculuk yaptığını ve insanlardan çekinmediğini söyleyen Neustadter, "Metro ile sık sık yolculuk yapıyorum. İnsanlardan çekinmem. Hatta bir keresinde metro ile yolculuk yaparken Galatasaray taraftarlarıyla karşılaştım. Onlar "en büyük Galatasaray" dedi. Ben "hayır en büyük Fenerbahçe." dedim. Beraber güldük. Hiçbir saldırı olmuyor, gülüp geçiyoruz." diye konuştu.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUM"

Roman Neustadter, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde çıkan olaylarla ilgili konuştu. Rus futbolcu, "Geçen sezon Beşiktaş maçında hocamız yaralanmıştı. Kayserispor maçında sahaya taş ve çakmaklar atıldı. Galatasaray derbisinde hakem yaralandı, yere düştü. Eğer bu olayların yaşandığı tüm maçlar iptal edilirse Türkiye'de hiçbir maç oynanmaz, hiçbir maç tamamlanamaz. Atmosferler çok ateşli. Türkiye'yi gerçekten seviyorum. Buraya gelmeden de çok seviyordum zaten." dedi.