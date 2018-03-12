Roman Neustadter'in durumu iyi

Fenerbahçe'nin Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu maçta başına darbe alan Roman Neustadter karşılaşmayı tamamlayamadı. Tecrübeli futbolcunun durumunun iyi olduğu açıklandı.
Roman Neustadter başına aldığı darbe nedeniyle 59. dakikada Neto'ya bıraktı. Hastaneye götürülen deneyimli futbolcunun kulüp doktoru Burak Kunduracıoğlu gözetiminde MR ve tomogrofisi çekildi. Neustadter'in kafasının arka kısmındaki yumuşak dokuda kanama tespit edilirken, durumunun ciddi olmadığı belirtildi. Rus futbolcu sağlık ekibinin uygulayacağı tedavi sonrası onay verildiğinde takımla çalışmalara başlay