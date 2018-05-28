Roma'nın ilk transfer 21 yaşındaki Coric oldu

Serie A ekiplerinden AS Roma, genç oyunculara yatırım yapmaya devam ediyor. Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, yılın ilk transferini Ante Coric'i kadrosuna katarak yaptı.

Serie A ekiplerinden AS Roma, genç oyunculara yatırım yapmaya devam ediyor. Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, yılın ilk transferini Ante Coric'i kadrosuna katarak yaptı.

2023'e kadar kendisini Roma'ya bağlayan sözleşmeye imza atan Coric, yaptığı kısa açıklamada ''Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birine geldiğim için çok mutluyum. Bir an önce Roma formasıyla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum'' ifadelerini kullandı.