Roma'nın ilk transferi Spinazzola

İtalya Ligi'nde mücadele eden Cengiz Ünder'in de formasını giydiği Roma, Juventus'a gönderdiği defans oyuncusu karşılğında Leonardo Spinazzola'yı transfer etti.

Roma, renklerine kattığı Spinazzola ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Başkent temsilcisi Leonardo Spinazzola için Juventus'a 29.5 milyon euro ödedi. Juventus'un kasasından ise Pellegrini'nin bonservisi için 22 milyon euro çıktı.

Roma'da ayrıca 5 yıldır takımın formasını giyen Yunan Milli oyuncu Kostas Manolas, Napoli'ye transfer oldu. 28 yaşındaki defans oyuncusu için Napoli'nin 36 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği bildirildi