Roma'nın yeni hedefi G.Saraylı Yunus Akgün

Transfer sihirbazı olarak adlandırılan Roma Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ü takibe aldı.

CENGİZ'DEN SONRA YUNUS

Cengiz Ünder transferi ile bir kez daha İtalya'da adından söz ettiren Monchi, genç oyuncuyu izlettirmek için yardımcılarını İstanbul'a gönderiyor. Galatasaray U17 Takımı ile Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası'na katılan Yunus Akgün bu sezon U19 takımında forma giyiyor.

Roma'nın istediği Yunus Akgün - İZLE

Bir süre sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan genç oyuncu oynadığı son 4 maçta takımını sırtlayan isim oldu. Forvet ve kanat oynayabilen Yunus, 4 maçta 4 gol ve 2 asistlik performansı ile dikkat çekti.

Monchi'nin yardımcılarının Yunus Akgün'ü 25 Mart'ta Florya'da oynanacak Galatasaray-Trabzonspor maçında takip edecekleri ve sezon sonunda transferi bitirecekleri ifade edildi.