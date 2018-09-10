Quaresma'nın oğlu babası kadar iyi trivela yapıyor

1 Romano Fenati rakibinin fren kolunu çekti San Marino'daki Moto2 yarışında, 225 km hızla giden rakibi Stefano Manzi'nin fren kolunu çeken Romano Fenati diskalifiye edildi.

2 Phillip Cocu'dan Hasan Ali Kaldırım açıklaması Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, performansından memnun olduğu Hasan Ali Kaldırım için "Türkiye'nin en iyi sol bekinin neden sürekli eleştirildiğini anlamıyorum" ifadelerini kullandı.

3 Galatasaray'da Sedef Hacısalihoğlu gönderildi Galatasaray'da Mali İşler ve Kurumsal Hizmetler Direktörü (CFO) Sedef Hacısalihoğlu ile yollar ayrıldı.

4 Valbuena: Taraftarın beklentisini biliyorum Geçen sezon Aykut Kocaman'la yıldızı barışmayan Valbuena, henüz Cocu'nun da gözüne giremedi. Ancak Fransız yıldız ligin geri kalan bölümü için iddialı konuştu.

5 Ljajic: Forvet arkasında oynamak istiyorum Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Adem Ljajic, Beşiktaş gibi köklü bir kulübün parçası olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

6 Sabri Sarıoğlu yorumcu oluyor Göztepe'den ayrıldıktan sonra bir takımla anlaşamayan Sabri Sarıoğlu, emekli oluyor. Tecrübeli futbolcunun bir televizyon kanalında yorumculuk yapacağı ifade edildi.

7 Galatasaray'ın fikstürüne Şampiyonlar Ligi ayarı Türkiye'de her yıl hangi takımın fisktürü daha avantajlı tartışmaları yapılır. TFF'nin açıkladığı ilk yarı fikstürüne göre Galatasaray 5 iç saha maçını cuma günü oynayacak.

8 Lucescu'nun Sinan Bolat tercihi tartışılıyor A Milli Takımımızın başına geçtikten sonra sürekli bahanelerin arkasına sığınan Lucescu, bu kez de iyi kaleci bulamamaktan şikayetçi.

9 Burak Yılmaz: Algı operasyonu yapıyorlar Burak Yılmaz, TFF'ye yaptığı başvuruyla alakalı kendisini savunarak, "Hak ettiğim, kendi paramı talep ediyorum" ifadelerini kullandı.