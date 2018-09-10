Romano Fenati rakibinin fren kolunu çekti

Motosiklet yarışlarında daha önce eşine rastlanmamış bir görüntü, San Marino'da koşulan Moto2 yarışında izleyenleri şaşkına çevirdi.
Gözlerine inanamayan seyirciler, Stefano Manzi'nin büyük bir kaza yaşamasına neden olması muhtemel Romano Fenati'nin hareketini şaşkınlık içinde izlediler.
225 km hızla giden rakibinin fren kolunu çekti - VİDEO
RAKİBİNİN FRENİNE ASILDI
Fenati, 225 km hızla giden rakibi Stefano Manzi'nin fren kolunu çekti. Önce motosikletin hakimiyetini kaybedecek gibi olan Manzi, daha sonra güçlükle toparlandı. Rakibi Manzi'nin frenine asılan Fenati, rakibinin neredeyse ölümcül olabilecek bir kaza yaşamasına neden olacaktı.
SÖZLEŞMESİ FESHEDİLDİ
Yaptığı affedilemez hareket sonrası diskalifiye edilen Fenati, ayrıca iki yarış da ceza aldı. The Marinelli takımı, Fenati'nin kontratını feshettiğini duyurdu.