Romanya-Türkiye maçı hangi kanalda

Romanya'nın Cluj kentindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.15'te başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak.
Mücadelede, Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Tiago Bruno Lopes Martins düdük çalacak. Martins'in yardımcılıklarını Ricardo Jorge Ferreira Santos ve Luis Andre Ferreira Pinto Campos yapacak.
Ay-yıldızlı ekip, ikinci hazırlık maçında ise 13 Kasım Pazartesi günü Antalya'da Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.
MUHTEMEL 11
Volkan, Barış, Ömer, Serdar, İsmail, Okay, Oğuzhan, Cengiz, Hakan, Deniz, Cenk