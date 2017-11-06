Romanya-Türkiye maçını Portekizli hakem yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Romanya'nın Cluj şehrindeki Dr. Constantin Radulescu Stadı'nda TSİ 21.15'te başlayacak müsabakada Martins'in yardımcılıklarını Ricardo Jorge Ferreira Santos ve Luis Andre Ferreira Pinto Campos üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Romanya Futbol Federasyonundan Horatiu Fesnic olacak.

ARNAVUTLUK MAÇINI KABAKOV YÖNETECEK

A Milli Takımımızın Arnavutluk ile 13 Kasım Pazartesi günü Antalya'da oynayacağı özel karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Nikolov Kabakov yönetecek. Antalya Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakada Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Veselinov Margaritov ile Martin Emilov Venev yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Halil Umut Meler olacak.