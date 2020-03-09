Romanya'da maçlar seyircisiz oynanacak

Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Ersun Yanal, istediği oyuncuların transfer edilmediğini belirterek Ali Koç'a sitem etti.

Brezilya Carioca Serie A'da deplasmanda karşılaştığı Cabofriense'yi 4-1 mağlup eden Portuguesa'nın soyunma odası, rakip takım taraftarlarınca basıldı ve korkunç görüntüler ortaya çıktı.

Ronaldo, koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan Juventus-İnter maçında, ilginç bir görüntüye imza attı. Ronaldo, stad girişinde otobüsten indikten sonra olmayan taraftarları selamladı.

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Süper Lig'de 26. haftanın maç programı

Süper Lig'in 26. haftası, çok kritik iki karşılaşmaya sahne olacak. Galatasaray Beşiktaş'ı, Trabzonspor'da Başakşehir'i konuk edecek. Sivasspor ise Antalyaspor'la karşılaşacak.