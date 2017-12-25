Romario başkanlığa aday oldu

1994 Dünya Kupası Şampiyonu Romario, bugün politikaya atılmış ve senatör seçilmiş durumda.

51 yaşındaki Romario, mevcut Federasyon Başkanı Marco Polo del Nero, FIFA'dan 90 gün men cezası aldıktan dört gün sonra resmen adaylığını açıkladı. Del Noro'dan önceki iki başkan Ricardo Teixeira ve Jose Maria Marin, futbol tarihinin en büyük rüşvet skandalı sebebiyle ABD'de yargılanıyor.

"DOĞAL BAŞKAN ADAYIYIM"

Romario, "Bu çeteye karşı en ciddi savaşı veren benim. Dolayısıyla doğrudan ve doğal bir adayım. Saha içinde ve saha dışında futbola yaptığım katkılar referanslarımdır. Bu koltuğun hakkını veririm" derken geçen yıl hayatını kaybeden eski FIFA Başkanı Havelange'ı da suçladı: "Brezilya futboluna rüşvet ve yolsuzluğu sistematik olarak soktu. Öyle ki, bu sistem dünyaya yayıldı."

Rio de Janeiro eyaleti senatörü olan ve daha önce Rio Belediye Başkan adaylığını da düşünen Romario, geçen yıl Brezilya futbolundaki yozlaşmanın soruşturulduğu senatodaki komisyonda Marin, Teixeira ve Del Nerohakkında dava açılmasını istemişti.