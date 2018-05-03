Roma'yı hakem yaktı

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Roma ilk maçta 5-2 yenildiği Liverpool'u rövanşta 4-2 yenmesine rağmen elenerek Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti. Maç sonunda ise İtalyan ekibinde hakem Skomina'ya büyük tepki vardı.

İKİ PENALTIYI ES GEÇTİ

Sloven hakem Damir Skomina, Dzeko'nun düşürüldüğü pozisyon öncesinde yardımcı hakemin kaldırdığı ofsayt bayrağına uydu. Pozisyonda ofsayt yoktu ve devamında Roma penaltı kazanacaktı ancak Sloven hakemin kararı bu yönde olmadı.

Maçın en çok tartışılan pozisyonu ise 62. dakikada yaşandı. Liverpool ceza sahasında Romalı Patrik Schick'in şutunda Alexander-Arnold topu eliyle keserek gol olmasını engelledi. Skomina'nın bu pozisyonda da kararı devam yönünde oldu.

HAKEM ELİ GÖRMEDİ

Bu sezon Roma adına ligde ve Avrupa'da önemli işlere imza atan Cengiz Ünder, Roma'nın dördüncü golünde kazanılan penaltıyı yaptıran isim olarak İtalyan ekibine yine katkı yapmayı başardı.

Tarihinin en başarılı Şampiyonlar Ligi sezonlarından birini yaşayan Roma'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder kaçan final sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Öte yandan karşılaşma sonrası Roma cephesinde sportif direktör Monchi, teknik direktör Di Francesco ve İtalyan basınının ortak görüşü, gelecek yıl VAR'ın (Video Yardımcı Hakem) Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanmaya başlaması yönünde oldu.