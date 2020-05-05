Ronald Koeman taburcu oldu

Burak Yılmaz: Çin'den daha çok hastalık gelir

1 Galatasaray idmanlara başlıyor Koronavirüs nedeniyle bir süredir çalışmalarını evlerinden sürdüren Galatasaray'da yönetim, 12 Mayıs'ta sahaya inmeye karar verdi. Terim'in ise antrenmanlarda yer almayacağı öğrenildi.

2 Beşiktaş'ın kaleci adayları Karius ile yollarını ayıran Beşiktaş yönetiminin, şimdiye kadar Fabri, Volkan Babacan, Nurullah Aslan ve Jeroen Zoet ile görüştüğü öğrenildi.

3 Ankaragücü'nde koronavirüs üzüntüsü Ankaragücü Kulübü, yapılan koronavirüs test sonuçlarına göre bir futbolcunun pozitif çıktığını açıkladı. Salgına yakalanan ismin ise Ricardo Faty olduğu öğrenildi.

4 Bjelica adım adım Fenerbahçe'ye doğru Takımın başına Nenad Bjelica'yı getirmeyi planlayan Fenerbahçe yönetiminin, Hırvat hocaya 1+3 yıllık sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

5 Ronaldo, İtalya'ya döndü Sosyal izolasyon sürecini ailesiyle birlikte Portekiz'de geçiren Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, 34 milyon euro değerindeki özel jetiyle Torino'ya uçtu.

6 Burak Yılmaz sahur programına katıldı Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, sahur programında namaz ve orucun önemine değindi.

7 Adana Demirspor sosyal mesafeyi hiçe saydı Tüm dünyanın sosyal mesafe kurallarına uyduğu günlerde, Adana Demirspor'un resmi Twitter hesabından paylaştığı ve futbolcuların samimi bir şekilde yer aldığı fotoğraf, herkesi şaşkına çevirdi.

8 La Liga haziranda başlıyor La Liga Başkanı Javier Tebas, kulüplerin anlaşmaya vardığını ve ligin haziran ayında start alacağını duyurdu.

9 Kameni: Fenerbahçe'ye gittiğim için pişmanım Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni, sarı-lacivertli takıma kupalar kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için gittiğini, ancak istediği hiçbir şeyi gerçekleştiremediğini söyledi.