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Ronald Koeman taburcu oldu

Kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman'ın, taburcu edildiği öğrenildi.

| Haber Merkezi
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Geçtiğimiz pazar akşamı yaşadığı kalp sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklanan Ronald Koeman'dan, iyi haber geldi.

57 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, kalbinden geçirdiği operasyon sonrasında taburcu edildiği belirtildi.

KOEMAN'IN HOCALIK KARİYERİ

Kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştıran Hollandalı teknik adam Ronald Koeman, 1998 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü olan Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink'in yardımcılığını yapmıştı.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinde ise Groningen, Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord takımlarında oynayan Koeman, Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmıştı.

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