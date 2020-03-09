Ronaldinho 6 ay hapis cezası aldı

Tutuklanmasının ardından avukatları aracılığıyla tutuksuz yargılanmak isteyen Ronaldinho ve beraberindeki ağabeyi Roberto'nun bu taleplerinin, yurt dışına çıkma ihtimalleri sebebiyle reddedildiği ve 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi.

Ülkeye sahte pasaportla giriş yaptıktan sonra Paraguay polisinin bir ihbar üzerine kaldığı otele gelen Ronaldinho, süreç boyunca polis nezaretinde kalmış ve kelepçelenerek mahkemeye çıkarılmıştı.

FARKLI BİR SUÇ DAHA VAR DENİLDİ

Öte yandan Globoesporte'nin haberine göre; Ronaldinho ve ağabeyinin, karıştıkları farklı bir suçları olma ihtimalleri sebebiyle Paraguay'da hapishaneye gönderildikleri, ancak bu diğer suçun ne olduğu konusunda henüz net bir bilginin bulunmadığı kaydedildi.

Ronaldinho ve ağabeyinin avukatı Sergio Queiroz, yaptığı açıklamada, müvekkilerinin sahte pasaport kullandıklarını bilmedikleri ve süreç ilerlerken güvenlik güçleriyle tam uyumlu şekilde çalışmaları sebebiyle beraat taleplerinin devam edeceğini açıkladı.