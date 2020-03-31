Ronaldinho ayak tenisi maçını kaybetti

Kralspor.com/Dış Haberler
Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ronaldinho, hapse atılmıştı.
24 gündür cezaevinde yatan Brezilyalı efsane futbolcu, vakit geçirmek için hapishanedeki arkadaşlarıyla top oynuyor.
Ronaldinho hapiste ayak tenisi oynadı - VİDEO
AYAK TENİSİ MAÇINI KAYBETTİ
Daily Star, geçtiğimiz günlerde bir hırsız bir de katile karşı ayak tenisi maçı yapan Ronaldinho'nun karşılaşmayı kaybettiğini yazdı.
Koronavirüs nedeniyle mahkemesi ertelenen yıldız ismin ne kadar daha cezaevinde kalacağı bilinmiyor.