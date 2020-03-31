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Ronaldinho ayak tenisi maçını kaybetti

İngiliz basını, Ronaldinho'nun hapishanede katil ve hırsızlara karşı oynadığı ayak tenisi maçını kaybettiğini yazdı.

| Haber Merkezi
Ronaldinho ayak tenisi maçını kaybetti
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Kralspor.com/Dış Haberler

Paraguay'da kardeşi ile birlikte sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle gözaltına alınan Ronaldinho, hapse atılmıştı.

24 gündür cezaevinde yatan Brezilyalı efsane futbolcu, vakit geçirmek için hapishanedeki arkadaşlarıyla top oynuyor.

Ronaldinho hapiste ayak tenisi oynadı - VİDEO

AYAK TENİSİ MAÇINI KAYBETTİ

Daily Star, geçtiğimiz günlerde bir hırsız bir de katile karşı ayak tenisi maçı yapan Ronaldinho'nun karşılaşmayı kaybettiğini yazdı.

Koronavirüs nedeniyle mahkemesi ertelenen yıldız ismin ne kadar daha cezaevinde kalacağı bilinmiyor.

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