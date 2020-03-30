Fatih Terim: Bizim canımız yok mu?

1 Kulüpleri bekleyen ödemeler Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi, kulüpleri de maddi yönden bir hayli etkiledi. Kalan 4 aylık süreçte maaşları ödemek zorunda olan 4 büyükleri bekleyen toplam tutar, 66 milyon euro.

2 Ronaldinho ayak tenisi oynadı Koronavirüs nedeniyle mahkemesi ertelenen Ronaldinho, hapishanede top oynayarak vakit geçiriyor.

3 Ronaldo dışarı çıktı Portekiz'deki evinde kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo, günler sonra dışarı çıktı. Yıldız futbolcu, sevgilisi ve çocuklarıyla birlikte sahilde yürüyüş yaparken görüntülendi.

4 Fatih Terim'in öksürüğü kesildi Günden güne iyiye giden Fatih Terim'e son bir test yapılacağı ve sonucun negatif çıkması durumunda tecrübeli teknik adamın taburcu edileceği öğrenildi.

5 Atiba: Hükümetin tavsiyelerine uyun Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson, futbolseverlere 'evde kalın' çağrısı yaptı. 37 yaşındaki oyuncu, "Umarım en kısa sürede tekrar birlikte olmak için uygun ortamı buluruz" dedi.

6 Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı Fransız kulübü Lille'de oynayan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan ihtiyaç sahiplerine yardım etti.

7 Podolski: İndirim teklifini ilk ben kabul ederim Antalyasporlu oyuncu Lukas Podolski, kulübün kendisinden maaşında indirime gitmesini istemesi halinde teklifi kabul edeceğini dile getirdi.

8 G.Saray tecrübeli isimleriyle sözleşme yenileyecek Galatasaray, liglere verilen ara bittikten sonra kadro yapılanmasıyla ilgili önemli kararlar aldı. İlk etapta Ryan Donk, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Adem Büyük'le yeni sözleşme imzalanacak.

9 Umut Meraş: Fransa'da durum kötüye gidiyor Fransa'nın Le Havre ekibinde forma giyen Umut Meraş, koronavirüs ile ilgili konuştu. Meraş, "Fransa, Türkiye gibi önlemler almadı. Ben dönmeden önce caddeler ve sokaklar kalabalıktı" dedi.