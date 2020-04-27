Ronaldinho: Buradan çıkınca ilk işim anneme sarılmak

Hapse girişi sürecini anlatan Brezilyalı efsane Ronaldinho, olayların kendisini çok etkilediğini söyledi.

ABC TV'ye röportaj veren Ronaldinho, "Paraguay'a girişte belgelerimizin illegal olduğunu öğrenince çok şaşırdık. O andan itibaren bizim niyetimiz mahkeme ve devlet kurumlarıyla iş birliği yaparak bunu açıklığa kavuşturmaktı." ifadelerini kullandı.

''OLAYLARIN BURALARA GELECEĞİNİ TAHMİN ETMEZDİM''

Hapis cezasını öğrendiğinde çok üzüldüğünü söyleyen 40 yaşındaki unutulmaz isim, "Olayların buralara geleceğini hiç tahmin edemezdim. Her zaman dua ediyorum bu işlerin bitmesi için. Biliyorum ki Tanrı da böyle istiyor." dedi.

''BURADAN ÇIKINCA İLK OLARAK ANNEME SARILACAĞIM''

Cezası sona erdiğinde ilk yapmak istediği şeyin annesine sarılmak olduğunu belirten Ronaldinho, "Hayatım boyunca profesyonel yaşamın en üst seviyesinde kalmaya çalıştım ve etrafımdaki insanları mutlu etmek için uğraştım. Buradan çıkınca ilk yapacağım şey anneme sarılmak olacak. Annem Brezilya'daki koronavirüs krizi sebebiyle çok zor zamanlar geçiriyor." ifadelerini kullandı.

Ronaldinho ve kardeşi Assis'in, 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1.6 milyon dolar kefalet bedeli karşılığında cezası ev hapsine çevrilmişti.