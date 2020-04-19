Ronaldinho, ev hapsinde canlı yayına bağlandı

Brezilyalı efsane yıldız Ronaldinho, ağabeyi ile birlikte Paraguay'a sahte pasaportla girmeye kalkışınca yakalanarak tutuklanmıştı.
Bir süre cezaevinde kaldıktan sonra mahkemeye çıkan ikilinin cezası belli miktarda bir para karşılığında ev hapsine çevrildi.
LÜKS OTELDEN YAYINA KATILDI
Ev hapsi cezasını Paraguay'ın başkenti Asuncion'da lüks bir otelde geçiren Ronaldinho, Brezilya'da yayınlanan bir canlı yayına bağlandı.
Brezilya'nın ünlü müziği samba icra eden müzik grubu Revelacao'nun performans sergilediği televizyon yayınına konuk olarak katılan yıldız futbolcu; iyi olduğunu belirtirken, yayındakilere sevgilerini de iletti.