Ronaldinho, ev hapsinde futbol topu istedi

Paraguay'a sahte pasaportla girdiği için tutuklanan Ronaldinho'nun cezası, iki hafta önce kefaletle ev hapsine çevrilmişti.

4 yıldızlı bir otelde ev hapsi cezasını çeken Ronaldinho, kaldığı otelden özel bir istekte bulundu.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki lüks otelin müdürü Emilio Yegros, 39 yaşındaki efsane ismin kendilerinden futbol topu ve oynamak için bir oda istediğini söyledi.

''GÜLÜMSEMESİNİ HİÇ KAYBETMEDİ''

Yegros, “Ronaldinho sıcaklığını kaybetmemiş, sürekli espriler yapıyor. O iyi bir adam gibi görünüyor. Gülümsemesini hiç kaybetmedi. İlk geldiğinde çok gergindi ama değişti. Onun isteğini olumlu karşıladık ve kendisine 450 metrekarelik bir salon verdik." ifadelerini kullandı.