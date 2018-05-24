Ronaldinho iki kadınla birden evleniyor

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'yla ilgili gündeme damga vuracak bir haber ortaya atıldı.

PRİSCİLLA COELHO VE BEATRİZ SOUZA

Brezilya basınında yer alan habere göre Ronaldinho aynı anda iki kadınla birden evlenecek. Ronaldinho'nun Ağustos ayında Priscilla Coelho ve Beatriz Souza ile nikah masasına oturacağı belirtildi.

ARALIK AYINDAN BU YANA BERABER YAŞIYORLAR

İki kadının Aralıktan bu yana Ronaldinho'nun Rio de Janeiro'daki lüks evinde beraber kaldıkları ve iyi anlaştıkları öğrenildi. Ocak ayında ikiliye aynı anda evlilik teklif eden Ronaldinho özel bir törenle dünya evine girecek.

KIZ KARDEŞİ KARŞI ÇIKTI

Yıldız ismin kız kardeşi Deisi ise bu duruma karşı çıkıyor. Deisi düğüne katılmayacağını çoktan bildirdi. Düğünde Ronaldinho'nun komşusu ünlü müzisyen Jorge Vercillo sahne alacak.

Yine birçok ünlü ismin düğüne gelmeleri bekleniyor. Mart ayında Japonya'ya giden Ronaldinho burada ikiliyle videolarını paylaşmıştı.