37 yaşındaki Ronaldinho aşırı sağcı Patriota Partisi'nin Minas Gerais bölgesindeki senatör adayı olacak. Bir başka futbol efsanesi Romario, 2015'ten beri senatoda yer alıyor.

ROMARİO'DAN SONRA RONALDİNHO

Aralık başında 2018'de futbola resmen veda edeceğini açıklayan Ronaldinho siyasete giriyor. 37 yaşındaki yıldızın gelecek yıl Ekim ayında yapılacak senato seçimlerine gireceği belirtildi.

Brezilya basınındaki haberlere göre, Ronaldinho aşırı sağcı Patriota Party'nin senatör adaylarından olacak. Ronaldinho'nun 2012- 2014 döneminde top koşturduğu Atletico Mineiro takımının da yer aldığı Minas Gerais bölgesinden aday olması bekleniyor. Ronaldinho seçimlerden başarıyla ayrılırsa senatodaki ikinci eski yıldız futbolcu olacak. Romario 2015'ten beri senatoda görev yapıyor.