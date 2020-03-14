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Ronaldinho'dan hapishane maçında şov

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun kaldığı hapishanede yapılan futbol turnuvası maçında yıldız oyuncu 5 gol 6 asist yaptı.

| Haber Merkezi
Ronaldinho'dan hapishane maçında şov
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Sahte pasaportla Paraguay'a giden ve durumun tespit edilmesinin ardından tutuklanan efsane futbolcu Ronaldinho'nun kaldığı hapishanede futbol turnuvası düzenlendi.

BREZİLYALI YILDIZDAN 5 GOL 6 ASİST

Turnuva maçında Brezilyalı efsanenin oynadığı takım karşılaşmayı 11-2'lik skorla kazanırken, Ronaldinho ise 5 gol 6 asist yaptı.

6 AYDAN DAHA KISA SÜREDE ÇIKABİLİR

Öte yandan daha önceden yapılan açıklamada Ronaldinho'nun Paraguay'da 6 ay daha hapiste kalacağı belirtilmişti.

İyi hal indirimi sebebiyle Ronaldinho'nun 6 aydan daha kısa süre hapishanede kalabileceği de iddialar arasında yer alıyor.

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