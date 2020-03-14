Ronaldinho'dan hapishane maçında şov

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularına "bu maçı alırsak ligdeki dengeleri değiştiririz, kazanmak için oynayacağız" dedi.

Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun kaldığı hapishanede yapılan futbol turnuvası maçında yıldız oyuncu 5 gol 6 asist yaptı.

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçta gözler Radamel Falcao ile Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak.

Fenerbahçe kaptanı Emre Belözoğlu, sarı-lacivertli kulübün gündemine dair açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, teknik direktörlükle ilgili bir planı olmadığını da belirtti.

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Beşiktaş'tan şampiyonluk talebi

Beşiktaş, Mesut Bakkal'ın 'Mesut Bir Adamın Hikayesi' isimli kitabında geçen teşvik itirafıyla ilgili olarak açıklama yaparak 1986-87 sezonu şampiyonunun Beşiktaş olarak tescil edilmesini talep etti.