Ronaldinho'dan hapishane maçında şov

Sahte pasaportla Paraguay'a giden ve durumun tespit edilmesinin ardından tutuklanan efsane futbolcu Ronaldinho'nun kaldığı hapishanede futbol turnuvası düzenlendi.
BREZİLYALI YILDIZDAN 5 GOL 6 ASİST
Turnuva maçında Brezilyalı efsanenin oynadığı takım karşılaşmayı 11-2'lik skorla kazanırken, Ronaldinho ise 5 gol 6 asist yaptı.
6 AYDAN DAHA KISA SÜREDE ÇIKABİLİR
Öte yandan daha önceden yapılan açıklamada Ronaldinho'nun Paraguay'da 6 ay daha hapiste kalacağı belirtilmişti.
İyi hal indirimi sebebiyle Ronaldinho'nun 6 aydan daha kısa süre hapishanede kalabileceği de iddialar arasında yer alıyor.