Ronaldinho'dan hapishane sonrası ilk görüntüler

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve uzun bir tedavi sürecinden geçen Rüştü Reçber, sağlık durumunun iyi olduğu müjdesini verdi.

Özbek takımı Pakhtakor'u çalıştıran teknik direktör Şota Arveladze, koronavirüs ile ilgili konuştu. Şota, "Astım hastası olduğum için çok dikkat ediyorum" dedi.

İlk koronavirüs testi pozitif çıkan Max Kruse, bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemediğini söyledi. Alman futbolcu, "Değişik testler, değişik sonuçlar veriyor. Sonuçta sağlıklıyım" dedi.

Juventus'ta Maurizio Sarri, takımda kalacaklar listesini belirledi. Sarri, milli yıldızımız Merih Demiral, Cristiano Ronaldo ve Matthijs De Ligt'in gelecek yıl da kadroda olmasını istiyor.

1.6 milyon dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakılan Ronaldinho, ailesi ve arkadaşlarıyla kucaklaştı.

1 Necip'ten 'şartlı' korona indirimi 11 yıldır Beşiktaş'ta forma giyen Necip Uysal, sözleşmesinin uzatılması halinde maaşında indirime gideceğini yönetime iletti.

2 Koronadan kaçan Şota, İstanbul'a geldi Özbek takımı Pakhtakor'u çalıştıran teknik direktör Şota Arveladze, koronavirüs ile ilgili konuştu. Şota, "Astım hastası olduğum için çok dikkat ediyorum" dedi.

3 beIN Sports ödeme yapmama kararı aldı Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, yayıncı kuruluş beIN Sports'un TFF'ye mektup göndererek ödeme yapamayacağını bildirdiğini açıkladı.

4 IFAB, yeni kuralları duyurdu IFAB, elle oynama ve penaltı atışları başta olmak üzere bazı kurallarda değişikliğe gidildiğini federasyonlara bildirdi.

5 Fatih Terim'den kilo uyarısı geldi Çalışmalarını evde sürdüren Galatasaray'da; düzenli idman yapmamaları nedeniyle Marcao, Mariano ve Saracchi'nin kilo aldığı öğrenildi.

6 Juventus'ta Sarri, Merih Demiral'ı takımda tutacak Juventus'ta Maurizio Sarri, takımda kalacaklar listesini belirledi. Sarri, milli yıldızımız Merih Demiral, Cristiano Ronaldo ve Matthijs De Ligt'in gelecek yıl da kadroda olmasını istiyor.

7 Ronaldinho, kalan cezasını ev hapsiyle ödeyecek Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklanan ve 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla 'Ronaldinho', ev hapsine alındı.

8 Rüştü Reçber: Bu işin şakası yok Koronavirüs testi pozitif çıkan ve uzun bir tedavi sürecinden geçen Rüştü Reçber, sağlık durumunun iyi olduğu müjdesini verdi.

9 Kruse koronavirüs hakkında konuştu İlk koronavirüs testi pozitif çıkan Max Kruse, bu konu hakkında çok fazla konuşmak istemediğini söyledi. Alman futbolcu, "Değişik testler, değişik sonuçlar veriyor. Sonuçta sağlıklıyım" dedi.