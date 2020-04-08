Ronaldinho'dan hapishane sonrası ilk görüntüler

Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da tutuklanan ve 6 ay hapis cezası alan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla "Ronaldinho" ev hapsine alındı.
CEZASININ KALANINI BİR OTELDE TAMAMLAYACAK
Ronaldinho ve kardeşi Assis'in, 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1.6 milyon dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakıldı.
Ronaldinho'dan hapishane sonrasi ilk görüntüler- İZLE
İkilinin cezalarının ev hapsine çevrildiği ve cezanın kalan kısmını Paraguay'ın başkenti Asuncion'daki bir otelde tamamlayacakları ifade edildi.
Ronaldinho ve kardeşi Assis, 6 Mart'ta tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.
TEDİRGİN HALİ KAMERAYA TAKILDI
Ronaldinho'nun, hapisten çıktıktan sonraki ilk görüntüleri ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü eski ismin, cezaevinden çıktıktan sonra ailesi ve arkadaşlarıyla sarıldığı anlar objektiflere yansıdı.
Brezilyalı yıldızın tedirgin halleri ise dikkatlerden kaçmadı.
Paraguay'da tutuklanan Ronaldinho, hapis günlerini diğer mahkumlarla spor yaparak devam ettirmiş ve futbol oynadığı görüntüler bir hayli konuşulmuştu.