Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Roberto, sahte evrakla ülkeye giriş yapmak suçundan geçtiğimiz ay gözaltına alınmıştı.

2015 yılında koruma altında olan bir gölde yasa dışı olarak balık çiftliği kuran Ronaldinho'nun, 8.5 milyon dolarlık cezayı ödememesi nedeniyle 2018 yılında pasaportuna el konulmuştu.

Ronaldinho'dan hapishanede ailesine videolu mesaj- İZLE

AİLESİNE VİDEOLU MESAJ GÖNDERDİ

Kendi isimlerine düzenlenmiş sahte pasaport ile Paraguay'a giriş yaptıkları tespit edilen Ronaldinho ile kardeşi Roberto, konakladıkları otelde polis ekiplerince gözaltına alınıp, daha sonra tutuklanarak hapishaneye gönderildi.

Daha önce hapishane bahçesinde gerçekleştirilen maçta görüntülenen Ronaldinho, bu sefer de cezaevinden videolu mesaj çekerek ailesine iyi olduğunu bildirdi.





