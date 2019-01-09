Ronaldinho'nun ayak izleri Maracana'da

Ronaldinho'nun ayak izleri, artık Maracana Stadı'nda sergilenecek.

Brezilya'nın milli maçlarını oynadığı stat, aynı zamanda efsanelerin ayak izlerinin yer aldığı şöhretler müzesine ev sahipliği yapıyor.

Ronaldinho da, Pele, Zico ve Garrincha gibi tarihe geçen yıldızların arasına katıldı. “Dünyanın en iyi stadında stadında olağanüstü bir an yaşıyorum. Bu onura layık görülmek benim için çok önemli. Futbolda her şeyi kazandığımı düşünüyordum ama bu kariyerimn en büyük başarısı.”

Brezilya ile 2002'de Dünya Kupası'nı, Barcelona ile de 2006'da Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Ronaldinho, geçen yıl yeşil sahalara veda etmişti.