Ronaldinho'nun evine haciz geldi

Bir zamanların efsane futbolcularından Ronaldinho, ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiriyor.

2 MİLYON EUROYU ÖDEMEDİ 3 ARABASINI ALDILAR

Banka hesabında sadece 6 eurosu kalan ve Brezilya hükümeti tarafından izinsiz inşaat yaptığı için 2 milyon euroluk ceza alan ancak ödeyemeyen Ronaldinho'nun 3 lüks arabasına ve değerli tablosuna el konuldu.

BORCUNU ÖDEYENE KADAR YURT DIŞI YASAK

38 yaşındaki eski futbolcunun pasaportuna da el konuldu. Ronaldinho, 2 milyon euroluk borcunu ödeyene kadar yurt dışına çıkamayacak.

Ronaldinho'nun avukatı Sergio Queiroz, 3 araba, pasaport ve tabloya el konulduğunu doğrularken ilerleyen günlerde yetkili kişiler ile görüşme düzenleyeceklerini belirtti.