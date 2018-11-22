Ronaldinho'nun evine haciz geldi

Bir zamanların efsane futbolcularından Ronaldinho, ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiriyor.
2 MİLYON EUROYU ÖDEMEDİ 3 ARABASINI ALDILAR
Banka hesabında sadece 6 eurosu kalan ve Brezilya hükümeti tarafından izinsiz inşaat yaptığı için 2 milyon euroluk ceza alan ancak ödeyemeyen Ronaldinho'nun 3 lüks arabasına ve değerli tablosuna el konuldu.
BORCUNU ÖDEYENE KADAR YURT DIŞI YASAK
38 yaşındaki eski futbolcunun pasaportuna da el konuldu. Ronaldinho, 2 milyon euroluk borcunu ödeyene kadar yurt dışına çıkamayacak.
Ronaldinho'nun avukatı Sergio Queiroz, 3 araba, pasaport ve tabloya el konulduğunu doğrularken ilerleyen günlerde yetkili kişiler ile görüşme düzenleyeceklerini belirtti.