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Ronaldinho'ya hapiste telefon ayrıcalığı tanındı

Paraguay'da hapishanede bulunan Ronaldinho'ya telefon kullanma ayrıcalığı verildi. Efsane futbolcu ilk hakkını ise Carles Puyol ile konuşarak kullandı.

| Haber Merkezi
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Geçtiğimiz haftalarda Paraguay'da sahte pasaport kullanması nedeniyle tutuklanan ve hapis cezası alan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho, koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi yasağı çıkması üzerine kimseyle görüşememişti.

El Mundo'nun haberine göre, Brezilyalı efsaneye telefonla konuşabilme ayrılacağı verildi.

TELEFON HAKKINI PUYOL İLE DEĞERLENDİRDİ

Ronaldinho da bu hakkını Barcelona'dan takım arkadaşı olan Carles Puyol'u arayarak değerlendirmeyi tercih etti.

Katalan ekibinin eski kaptanının, Brezilyalı eski yıldıza ise moral verdiği öğrenildi. Ayrıca Ronaldinho'ya dünyanın dört bir yanındaki hayranları tarafından mektuplar geldiği ve Brezilyalı efsanenin bu mektuplara tek tek yanıt verdiği de kaydedildi.

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