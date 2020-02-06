Ronaldo: 35'imde Madeira'da balıkçı olurdum sanıyordum

Juventus'un 35 yaşındaki süperstarı Cristiano Ronaldo, Juventus ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceklerini ifade etti.

Juventus forması altında bu sezon 28 maçta 22 gole katkı sağlayan Cristiano Ronaldo, kariyerindeki 5 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna bir yenisini Juventus'ta eklemek için tüm şartların elverişli olduğunu düşünüyor.

"JUVE, BANA ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANMAK İÇİN FIRSAT VERDİ"

Juventus'ta oynamanın kendisinin "kazanma" güdüsünü daha da tetiklediğini dile getiren Ronaldo, "Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın çok zor olduğunu biliyoruz, ancak bu zorluğun altında kalkabilecek kalitede bir ekibimiz var. Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak birçok faktöre bağlı ancak Juventus, bana bir Şampiyonlar Ligi daha kazanmak için fırsat verdi." dedi.

"ŞU AN KAZANDIKLARIMI HAYAL DAHİ EDEMİYORDUM"

35 yaşında hayal dahi edemediği başarılara ulaştığını ifade eden Ronaldo, "Futbolcuyu olmayı çok istedim, çok çalıştım, büyük fedakarlıklar yaptım ancak şu anda kazandıklarımın hiçbirini hayal dahi edemiyordum. 35 yaşında, 5 Ballon d'OR, 5 Şampiyonlar Ligi'ni kazanacağımın yerine Madeira'da bir balıkçı olacağımı sanıyordum." şeklinde konuştu.