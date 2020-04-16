Ronaldo: 4-3'lük F.Bahçe derbisi tam bir çılgınlıktı

Beşiktaş'ın 100. yılında kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Brezilyalı stoper Ronaldo, Türkiye gazetesine konuştu.

"Beşiktaş’ı takip ediyor musun?" sorusu karşısında kahkaha atan Ronaldo “Ben kariyerimi Beşiktaş’a göre planlıyorum.” dedi.

"BEŞİKTAŞ'A BORÇLU HİSSEDİYORUM"

Beşiktaş’ın hayatında başına gelen en iyi şey olduğunu söyleyen eski stoper “Kariyerimin ve hayatımın en mutluluk verici anlarını Beşiktaş’ta yaşadım. Kendimi Beşiktaş’a ait hissediyorum. Bir gün geri gelerek hizmette bulunmak ve bu muhteşem kulübe bana verdikleri için teşekkür etmek istiyorum çünkü kendimi Beşiktaş’a borçlu hissediyorum.” sözlerini kullandı.

"4-3'LÜK MAÇ TAM BİR ÇILGINLIKTI"

Ronaldo, Beşiktaş kariyerindeki unutamadığı maçları böyle anlattı: “Biri ilk geldiğim sezonda Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe derbisiydi. Geriye düşmemize rağmen iki gol atmıştım ve maçı da 2-1 kazanmıştık. Pancu’nun kaleye geçtiği ve yine Fenerbahçe’yi 4-3 yendiğimiz maç da tam bir çılgınlıktı. UEFA Avrupa Ligi’ndeki Slavia Prag maçını da unutmam. İlk maçı 1-0 kaybetmiştik. Rövanşı muhteşem bir oyunla 4-2 kazanmıştık. Skoru 2-0’a getiren golü de ben atmıştım. O golde asisti de Sergen Yalçın yapmıştı."