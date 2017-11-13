Ronaldo 4. kez baba oldu

Real Madrid'in süper yıldızı Ronaldo'nun, sevgilisi Georgina Rodriguez'den bir çocuğu oldu.

(Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez doğumdan sonra)

İLK 3 ÇOCUĞU TAŞIYICI ANNEDEN

Ronaldo'nun Alana Martina ismini verdiği kız çocuğu dünyaya geldi. Bu aynı zamanda Ronaldo'nun 4 çocuğu içinde annesi bilinen ilk bebek. Ronaldo daha önce taşıyıcı anne yoluyla 3 defa baba oldu, ilk 3 çocuğunun anneleri ise basına açıklanmadı.

Ronaldo'nun ilk çocuğu Cristiano Jr. 2010 yılında dünyaya geldi.

Ronaldo, 7 yıl aradan sonra geçtiğimiz haziran ayında yine taşıyıcı annelik yoluyla ikiz bebek babası oldu. İkizlerden erkek olana Mateo, kız olana ise Eva ismi verildi.