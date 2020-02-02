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Ronaldo 50. golünü attı, Juve kazandı

Juventus, Cristiano Ronaldo'nun penaltıdan attığı 2 golle birlikte Fiorentina engelini 3-0 aştı ve zirveyi korudu. Portekizli süperstar, Juventus formasıyla resmi maçlarda 50 gole barajına ulaştı.

| Haber Merkezi
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İtalya Serie A'nın 22. haftasında Juventus ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Allianz Stadium'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Juventus, 3-0'lık skorla kazandı.

Juventus'a galibiyeti getiren golleri 40 ve 80. dakikalarda, her ikisi de penaltıdan olmak üzere Cristiano Ronaldo ve 90+1. dakikada Matthijs de Ligt attı. Portekizli süperstar, böylece son 10 maçta 15. golünü attı.

JUVE YENİDEN LİDER 

CR7, Juventus formasıyla 50 gole ulaşmayı da başardı. Evinde üst üste 4. maçını kazanan Juventus, puanını 54'e yükseltti ve liderlik koltuğunu korudu.

Bu sezon 10. mağlubiyetini alan Fiorentina ise 25 puanda kaldı. Juventus, gelecek hafta Hellas Verona'ya konuk olacak. Fiorentina ise Artemio Franchi'de Atalanta'yı ağırlayacak.

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