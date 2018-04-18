Ronaldo: Arjantin'i seviyorum

Dünya Kupası finallerinin başlamasına iki aydan az bir süre kaldı. Portekiz, finallerin gizli favorilerinden bir tanesi. Messi'li Arjantin ise favoriler arasında gösteriliyor.

KIZ ARKADAŞIMDAN DOLAYI ARJANTİN'İ SEVİYORUM

Bu iki isim sık sık karşılaştırılırken, Ronaldo'nun Messi'den dolayı Arjantin'i sevmediği dile getiriliyordu. Ancak Ronaldo, Instagram'dan hayranlarına canlı bir video yayınıyla seslendi. Kendisine Arjantin için ne düşündüğü sorulan Ronaldo, "Kız arkadaşım Arjantinli. Çoğu kişi bunu bilmez. Bazıları ise Arjantin'i sevmediği düşünür; ancak çok seviyorum..." dedi.

Ronaldo'nun 4. çocuğu olan kızı Alana Martina'nın annesi olan Georgina Rodriguez de İspanya'da haftalık yayın yapan magazin dergisi XL Semanal'e Ronaldo'yu doğrulayan açıklamalar yaptı ve babasının Arjantin doğumlu olduğunu söyledi. Rodriguez, Ronaldo'nun "7 çocuk istiyorum" açıklamalarına ise mesafeli yaklaştı ve "Daha fazla çocuk istemiyorum" ifadelerini kullandı.