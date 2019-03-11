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Ronaldo: Atletico Madrid'i eleyeceğiz

Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Atletico Madrid'i konuk edecek. İlk maçı 2-0 kaybeden Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, turu geçeceklerine inandığını açıkladı.

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Ronaldo, Atletico Madrid maçı öncesi kulüp sosyal medya hesabından taraftarlara çağrıda bulundu.

Tur için kendilerine inanmaları gerektiğini söyleyen Portekizli, "Salı günü için olumlu düşünelim ve kendimize inanalım" dedi.

Atletico Madrid karşısında geri dönebileceklerini kaydeden Ronaldo taraftara seslenerek, "Ancak öncelikle stadı güzelleştirmek için yardımınıza ihtiyacımız var. Her şeyi birlikte yapalım ve birlik olalım" diye konuştu.

Taraftardan destek vermelerini isteyen tecrübeli oyuncu, "Sahada işimizi yapmak, goller atıp maçı kazanmak için desteğinize ihtiyacımız var. Her şey için teşekkür ederiz. Geri dönüşe hazır olun" ifadelerini kullandı.

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