Fikret Orman: Beşiktaş'ı satacak sözü beni çok üzdü

1 Fikret Orman yeniden başkan oldu Beşiktaş'ta seçime tek aday olarak giren Fikret Orman, yeniden başkan seçildi.

2 Ronaldo attı, Juventus kazandı Juventus, İtalya Seri A'nın 4. hafta maçında Sassuolo'yu Cristiano Ronaldo'nun attığı gollerle 2-1 mağlup etti.

3 Messi penaltı konusunda kendini eleştirdi Barcelona'nın yıldızı Messi, penaltı vuruşlarında eksik olduğunu ve kendisini geliştirmesi gerektiğini söyledi.

4 Antonio Mohamed: Emre Mor ilk 11'e dönecek Celta Vigo'nun teknik adamı Antonio Mohamed, disiplinsiz davranışları nedeniyle daha önce kadro dışı bırakılan Emre Mor'un çok çalıştığını ve yakında 11'de olacağını ifade etti.

5 Negredo Al Nasr'a transfer oldu Beşiktaş'ta geleceği belirsizliğini koruyan Negredo, Al Nasr'a transferi için Dubai'ye uçtu.

6 Mourinho Mesut'u istiyor İngiliz basınındaki iddialara göre Jose Mourinho, Mesut Özil'in durumunu takip ediyor ve ocak ayında transfer teklifine hazırlanıyor.

7 Fikret Orman oyunu kullandı Beşiktaş Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulunda başkan Fikret Orman oy verdi.

8 Comolli: Ozan Tufan çok çalışmalı Fenerbahçe Sportif Direktör Comolli, daha önce çalıştığı dünya yıldızlarının çok çalışkan olduğunu ve Ozan Tufan'ın da bu isimleri örnek alması gerektiğini söyledi.

9 Fatih Terim: Devre arası tahmin edeceğiniz gibi geçti Futbolcularını motive etmek konusunda son derece başarılı olan Fatih Terim, Kasımpaşa mücadelesinin devre arasında da galibiyeti getiren isim oldu.