Ronaldo attı, Juventus kazandı

Juventus, Serie A'nın 4. haftasında sahasında Sassuolo'yu konuk etti. Portekizli yıldız Ronaldo, İtalya'daki sessizliğini bu maçta bozdu.
İLK YARIDA GOL OLMADI
Temposu düşük başlayan mücadelenin ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Karşılaşmanını ilk 45 dakikasında gol olmadı ve taraflar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti.
RONALDO JUVE'YE MAÇI ALDI
İkinci yarıda Juventus açıldı. Sezonun ilk 3 haftasını boş geçen Cristiano Ronaldo, 50. dakikada önünde bulduğu topu ağlarla buluşturdu ve ilk gölünü attı.
Sonrasında vites düşürmeyen Juve, hızlı bir atakta Ronaldo'yu topla buluşturdu. Portekizli yıldız düzgün bir vuruşla kendisinin ve takımının 2. golünü attı.
Sassuolo'ya 90+2'de attığı gol yetmedi ve Juve sahadan 3 puanla ayrıldı. Öte yandan maçın bitimine az bir süre kala Costa kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Juventus puanını 12'ye çıkardı. Sassuolo ise 7 puanda kaldı.