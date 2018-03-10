Ronaldo attı Real Madrid kazandı

İspanya La Liga'da 28. hafta mücadelesinde Jose Luis Mendilibar'ın takımı Eibar ile Zinedine Zidane'ın çalıştırdığı Real Madrid kozlarını paylaştı.
RONALDO ATTI REAL MADRİD KAZANDI
Municipal de Ipurua'da oynanan karşılaşmada Real Madrid 2-1'lik skorla kazandı. Cristiano Ronaldo, 34. dakikada perdeyi açarken, ev sahibinde Ivan Ramis 50. dakikada eşitliği getirdi. 84'te bir kez daha devreye giren Cristiano Ronaldo skoru belirledi.
Alınan bu sonucun ardından Eibar 39 puanda kaldı. Atletico Madrid'in arkasında bulunan Real Madrid'in puan kaybına tahammülü olmazken, 57 puana yükseldi. Real Madril ligde son 10 maçında 8. galibiyetini aldı