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Ronaldo attığı golde 2 buçuk metre yükseldi

Juventus'un Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, Torino maçında attığı kafa golünde yerden 2 metre 31 santimetre yüksekte topa vurdu.

Ronaldo attığı golde 2 buçuk metre yükseldi
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İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Juventus, sahasında Torino ile 1-1 berabere kaldı. 

Torino derbisinde fileleri havalandıran Cristiano Ronaldo, kariyerinin 100. kafa golünü attı.

34 YAŞINDA FORMUNU KORUYOR

34 yaşındaki Portekizli dünya yıldızı ilerleyen yaşına rağmen formundan bir şey kaybetmiyor. Juve'yle bu sezon şampiyonluğa ulaşan Ronaldo, takımının en önemli ismi.

YERDEN 2 BUÇUK METRE YÜKSELDİ

Torino mücadelesinde takımına beraberliği getiren golü atan Ronalo, kafa vuruşunu yerden 2 metre 31 santimetre yükseklikte yaptı. Yıldız futbolcunun bu verisi İtalyan basınında geniş yer buldu.

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