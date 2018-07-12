Ronaldo ayrılınca Real Madrid'in takipçileri de gitti

Portekizli dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, 9 yıl boyunca top koşturduğu Real Madrid'den ayrılarak İtalyan ekibi Juventus'a transfer oldu.

REAL MADRİD 1 MİLYON TAKİPÇİ KAYBETTİ

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Ronaldo'nun Madrid ekibinden ayrılmasının ardından sosyal medyada da büyük bir hareketlilik yaşandı.

Real Madrid, Ronaldo'nun gidişinin 24 saat sonrasında 1 milyon takipçisini kaybetti. İspanyol ekibinin salı günü 32 milyon olan takipçi sayısı kısa sürede 31 milyona düştü.

JUVE DE İSE İŞLER TAM TERSİ DURUMDA

Ronaldo'nun yeni takımı Juventus'ta ise işler tam tersi durumda. İtalyan kulübünün takipçileri iki günde yüzde 20 artışla 6.16 milyona yükseldi.

Bu durum sadece Twitter için de geçerli değil. Portekizli yıldızın siyah-beyazlı takıma gelmesiyle Juventus'un Facebook'ta takipçi sayısı 400 bin, İnstagram da ise 900 bin artış gösterdi.