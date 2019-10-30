Ronaldo: Ballon d'Or benim için Nobel Ödülü gibi

Cristiano Ronaldo, futbol sahnesine çıktığı günden bu yana hep yükselen ivmesini ve başarılarla dolu kariyerini France Football'a verdiği röportajda değerlendirdi.

BEYNİMİ KULLANDIM VE GELİŞTİM

5 kez Ballon d'Or kazanan Ronaldo, Manchester United ile ilgili olarak, Sir Alex Ferguson ile beraber daha da büyüdüğünü söylerken, "Ryan Giggs, Paul Scholes, Ruud van Nistelrooy, Rio Ferdinand gibi isimlerle dolu Manchester United'da beynimi kullanarak kendimi geliştirmeye devam ettim. Bu yıldızlardan hep öğrendim. Böyle yapmasaydım, embesilin teki olurdum." dedi.

Etik ve disiplin sayesinde hep zirvede yer alabildiğini söyleyen Ronaldo, "Lokomotiv Moskova gibi futbol oynamayı reddeden bir takımla maç yaptık. Gol atamadım. Çok sinirlendim. Maçtan sonra takım arkadaşlarımla yemek yedik. Eve geldiğimde saat 4.00'tü. Uyumadan önce buzlu bir su içtim. Sabah 10.00'da uyanıp 11.00'de spora gittim. Bu disipline hep devam ettim. Hayatınızda bir disiplin her zaman olmalı." ifadelerini kullandı.

Sadece spor değil, hayattaki diğer alanlarda da başarılı olan insanları okumayı sevdiğini söyleyen Ronaldo, "Diğerleri için Nobel Ödülü neyse Ballon d'Or da benim için aynı." diye konuştu.

Messi ile aralarında halen devam eden rekabet ile ilgili de konuşan Ronaldo, "Lionel Messi ile aramızdaki rekabet bizi daha iyi oyuncu yaptı." ifadelerini kullandı.