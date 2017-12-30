Ronaldo, Barcelona'ya eleştirdi

Fenomen lakabıyla anılan eski futbolcu Ronaldo, bir dönem formasını giydiği Barcelona'da Brezilyalı futbolculara ayrımcılık uygulandığı iddiasını gündeme getirdi.

REAL MADRİD'E DAHA BAĞLI HİSSEDİYORUM

Katalan kulübün Brezilyalı futbolcularla sorun yaşadığı değerlendirmesini yapan Ronaldo, "Kariyerimin en iyi sezonunu belki de Barcelona'da geçirdim. Ancak kendimi Real Madrid'e daha bağlı hissediyorum. Barcelona hikayem son derece kötü bir şekilde sona erdi. Aynı şu an Neymar'da geride kalan dönemde Ronaldinho ve Romario'da olduğu gibi" diye konuştu.

HEPİMİZE KÖTÜ DAVRANILDI

Barcelona'nın Brezilyalı futbolcularla yollarını ayırma kararı aldığında doğru bir yöntem izlemediğini belirten Ronaldo, "Tüm katkılarımıza rağmen sonunda kulüp tarafından hepimize kötü davranıldı" dedi.